Blasmusik zum Ostderby: Schönheide zelebriert Eishockey-Gipfel mal ganz anders als üblich

Dieser Spieltag in der Eishockey-Regionalliga Ost hat es in sich. So bittet Schönheide am Sonnabend nicht nur Verfolger Chemnitz aufs Eis. Fans und Teams bekommen auch musikalisch den Marsch geblasen.

Ordentlich was auf die Ohren gibt es diesen Sonnabend in Schönheide. Das bezieht sich ausnahmsweise nicht nur auf die ausgeprägte Sing- und Trommelfreude der Fans des Eishockey-Regionalligisten aus Schönheide. Diesmal - passend zum Derby gegen Verfolger Chemnitz - bekommen die Wölfe selbst und ihr Publikum lautstarke Unterstützung: Erstmals...