Bronze im Tiefsand verloren

Seinem Ziel, in der Deutschen Enduro-Meisterschaft in die Top Drei vorzustoßen, ist Florian Görner in Uelsen sehr nahe gekommen. Letztlich fuhr der Scharfensteiner aber am Podest vorbei.

Nach zwei äußerst kräftezehrenden Tagen wusste Florian Görner nicht so recht, ob er sich freuen oder ärgern sollte. Zu tief saß der Stachel der Enttäuschung, nachdem er seinen ersten Podestplatz in der klassenübergreifenden Championatswertung innerhalb der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft verspielt hatte.... Nach zwei äußerst kräftezehrenden Tagen wusste Florian Görner nicht so recht, ob er sich freuen oder ärgern sollte. Zu tief saß der Stachel der Enttäuschung, nachdem er seinen ersten Podestplatz in der klassenübergreifenden Championatswertung innerhalb der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft verspielt hatte....