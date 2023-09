Brüderpaar jubelt erstmals gemeinsam

Schon viele gute Enduro-Rennen haben die beiden Mountainbiker Marc und André Schubert hinter sich. So erfolgreich wie jetzt in Tschechien lief es für sie aber noch nie.

Die Strecke im tschechischen Spicak hat für die Mountainbiker des ShredErz-Teams schon so manche Schlammschlacht mit sich gebracht. "Sonst war dort oft Land unter", erinnert sich Marc Schubert an so manchen regnerischen Wettkampf. Doch als die tschechische Enduro-Serie diesmal im ältesten Bikepark des Nachbarlandes nahe der...