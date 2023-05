Buchholzer schnappen sich Turniersieg

Die Kegler des Gastgebers KSV Glückauf Buchholz haben das 2. Turnier um den 40. Sehmatalpokal gewonnen. Auf den Bahnen in Ehrenfriedersdorf legten sie durch Stefan Peter, der eine fehlwurffreie Partie (547) bot, furios los und gingen sofort in Führung. Diese allerdings mussten sie nach dem zweiten Durchgang an den KV Cranzahl...