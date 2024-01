Budenzauber: Trio verpasst Endrunde

In Zschopau ist das Feld für die Finalrunde im Erzgebirgs-Hallencup komplettiert worden. Nun steht fest, dass diese ohne Teams aus dem Annaberger Raum stattfindet.

Fußball-Erzgebirgsligist SV Tirol Dittmannsdorf und Kreisligist FSV Krumhermersdorf komplettieren das Feld in der Endrunde des Erzgebirgs-Hallencups. Die beiden Teams setzten sich in der vierten und letzten Vorrundengruppe in Zschopau gegen die Konkurrenz durch und buchten das Ticket für die Endrunde am 21. Januar in der Silberlandhalle in...