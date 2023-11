Crosslauf in Geyer: Schlechtes Wetter schreckt Aktive nicht ab

Die WSG Schwarzenberg-Wildenau hat erneut zum Vereinscrosslauf nach Geyer eingeladen. Aufgrund von matschigen Passagen am Röhrgraben mussten die Strecken etwas gekürzt werden.

Typisches Buß- und Bettag-Wetter hat es am Mittwoch auch in Geyer an den Schanzen gegeben: neblig, nass und frostig. Doch die rund 400 Starter des traditionsreichen Vereinscrosslaufs der WSG Schwarzenberg-Wildenau ließen sich davon nicht abschrecken. „Wir hatten so viele Voranmeldungen wie noch nie“, sagt WSG-Vereinsvorsitzende Gabriele...