Crottendorfer erobern Tabellenspitze

Die Blau-Weißen profitieren vom Patzer des bisherigen Spitzenreiters Thalheim II. Im Osten bleibt der SV Neudorf das Maß aller Dinge.

Der SV Blau-Weiß Crottendorf hat die Chance genutzt und sich mit einem knappen 1:0-Erfolg bei Elektronik Gornsdorf an die Spitze der Fußball-Kreisliga West gesetzt. Martin Zien erzielte kurz vor der Pause den goldenen Treffer in einer umkämpften Partie, in der der Unparteiische jeweils einen Spieler beider Teams vom Platz stellen...