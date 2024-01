Cup-Serie erlebt ihre 35. Auflage

Fußball-Hallenturniere haben in der Region derzeit Hochkonjunktur: Auch der SV Alberoda lud am vorigen Wochenende in der Erzgebirgshalle in Lößnitz zu drei Runden ein. "Alles zu organisieren und zu stemmen, ist für unseren kleinen Verein eine große Herausforderung", sagte der Vorsitzende Hans Richter. "Nur dank der Unterstützung zahlreicher...