Damen-Teams starten am Sonntag

Während die Männermannschaften in den Fußballligen bereits die ersten Partien hinter sich haben, legen jetzt auch die Frauen los. In der Kreisliga Erzgebirge beginnt die Tore- und Punktejagd am Sonntag, wobei die Teams der SpG Schlettau/Thum-Herold II und der SpG Satzung/Preßnitztal ab 13 Uhr aufeinandertreffen. Bockau trifft...