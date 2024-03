Damen treffen sich zum Kreisderby

Kompletter Ligabetrieb herrscht am Wochenende im Tischtennis. Die Männer vom Tabellenführer TTSV Tannenberg empfangen den SV Wilkau-Haßlau in der 1. Bezirksliga. "Das ist das letzte stärker einzustufende Team unserer Klasse", blickt Kapitän Bernd März auf die Partie. Im Hinspiel gelang dem TTSV ein 7:0-Auftakt, am Ende hieß...