"Die Enttäuschung ist groß"

Die 1. Landesklasse ist für die Spieler des Schachvereins Erzgebirge Stollberg nach nur einer Saison schon wieder Geschichte. Am letzten Spieltag unterlagen die Erzgebirger zuhause dem neuen Meister und Aufsteiger in die Landesliga Wilkau-Haßlau mit 2,5:5:5. Damit wurden sie die Rote Laterne nicht mehr los und gehen in der...