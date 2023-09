DM-Starter gibt ersehntes Comeback

Die Internationale Deutsche Enduro Meisterschaft geht am Samstag in ihre siebente Runde. Austragungsort ist der Waldkappeler Ortsteil Bischhausen in Nordhessen. Die dortige Geländefahrt ist vor allem für ihre langen Ackerprüfungen bekannt, von denen es in diesem Jahr gleich drei verschiedene geben wird. Als Top-Favoriten auf den...