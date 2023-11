Dominique Thury: Heimaturlaub für den Supercross

Beim ersten deutschen Supercross des Winters ist der gebürtige Schneeberger im Starterfeld aufgetaucht. In Übersee lief für ihn nicht alles rund, seinen Traum träumt er aber weiter - vorerst.

Ein Gastspiel in der alten Heimat hat Dominique Thury dieser Tage gegeben: Beim 39. Internationalen ADAC-Supercross in Stuttgart stand der junge Mann mit am Start. Schon Ende des Jahres 2020 hatte der inzwischen 30-jährige Schneeberger seinen Lebensmittelpunkt in die USA verlegt. Aus gutem Grund: Im Moto- und Supercross-Mekka wollte er sich...