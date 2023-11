Doppeln gelingt selten guter Einstand

Einen Sieg und eine Niederlage hat es für den 1. TTV Schwarzenberg in der Tischtennis-Sachsenliga gegeben. Ein 9:6 stand in Hohenstein-Ernstthal zu Buche, wobei Jan Polanský und Routinier Jiri Fafek herausragten. Erstmals seit vielen Jahren gingen zudem die drei Doppel an Schwarzenberg. Das Duo Lennart Bergauer/Jiri Fafek konnte...