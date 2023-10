Dramatik pur in der Nachspielzeit

Unentschieden gibt es für die Oberliga-Fußballer von Motor Marienberg nicht. Gegen den VfL Halle haben sie am Sonntag kurz vor Ultimo gepennt.

Die Partie hatte alles. Tore, weitere Chancen und Elfmetersituationen auf beiden Seiten. Dass am Ende der VfL drei Punkte nach Halle entführte, lag an einem Umstand. Die Marienberger forderten in der Nachspielzeit vehement Elfmeter. Der Pfiff blieb aus, alle außer den Hallensern verharrten, Keeper Toni Wolf preschte am Ball vorbei...