Dramatisches Saisonfinale bringt den Aufstieg

Spannender hätte das Spieljahr in der Tennis- Bezirksklasse der AK 50 kaum ausklingen können. Im entscheidenden Nachholspiel zwischen dem TSV Zschopau und Brand- Erbisdorf kam es fast auf jeden Punkt an.

Lange hatten die Tennisspieler des TSV Zschopau auf ihr letztes Match der Saison warten müssen. Dass am Sonntag im Nachholspiel gegen den TV Brand-Erbisdorf 92 etwas Nervosität spürbar war, lag allerdings nicht nur an der außergewöhnlichen Wartezeit. Schließlich ging es in dieser Partie der AK-50-Bezirksklasse um den...