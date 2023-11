Drebacher rast an die Spitze

Jeremy Drechsel aus Drebach hat sich mit 117 Punkten den Titel in der Klasse E2 in der diesjährigen ECHT-Endurocup-Serie gesichert. Fabian Dick vom Gelenauer Enduro-Fleischer-Team wurde mit 25 Zählern Rückstand Gesamtzweiter. Cup-Silber sprang für die Gelenauer Truppe auch in der Lizenzklasse E4 heraus, eingefahren durch Marcus...