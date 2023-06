Drei Finals bei Kinder- und Jugend- Sportspielen

In drei Sportarten geht es in den kommenden Tagen um die Medaillen der Erzgebirgsspiele. In Zschopau stechen am Sonnabend die Kanuten ins Wasser, in Lengefeld denken zur gleichen Zeit die Schachspieler nach. Und ebenfalls in Lengefeld hetzen am Mittwoch ab 10 Uhr die Orientierungsläufer durch die Gegend.