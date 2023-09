Drei Starts, dreimal Edelmetall

Skispringen/Kombination: Matti Thumser überzeugt

Am Wochenende haben sich die deutschen Nachwuchsspringer und -kombinierer in Degenfeld zum zweiten Wettkampf im Deutschen Schülercup getroffen. Mit am Start in Baden-Württemberg waren drei Jungs vom Skisportverein Geyer. Bei bestem Spätsommerwetter setzten sich Matti Ben Thumser (AK 15) sowie Timo Aßmann und Hannes Mey (AK 14)...