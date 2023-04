Dritte Runde um Greifensteinpokale

Am Sonnabend werden jeweils die 3. Turniere um die Greifensteinpokale 2023 im Kegeln ausgetragen. Die Frauen, die ihre 25. Auflage ausspielen, gehen ab 10 Uhr in Geyer auf die Bahnen. Die Männer, die bereits zum 55. Mal um diese Trophäe wetteifern, starten zur gleichen Zeit in Thum. Beteiligt sind jeweils der TSV Geyer, der KSV Gut...