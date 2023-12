Duell um Bronze

Wer wird Dritter der Regionalliga Mitteldeutschlands im Ringen? Diese Frage wird am Samstagnachmittag in der Halle am Humboldgymnasium in Werdau zwischen Gastgeber AC und dem RSK Gelenau entschieden. Wer zur üblichen Zeit, also 19.30 Uhr, anreist, bekommt allenfalls noch die Feierlichkeiten mit. Denn diesmal beginnt das Duell bereits 16 Uhr.