Duo aus dem Erzgebirge kämpft im Gelände um Meistertitel: Nationale Cyclo-Cross-Elite misst sich im Bergischen Land

Für Hannes Degenkolb geht es bei der deutschen Meisterschaft im Cyclo-Cross um viel. Der 19-Jährige will seinen Titel in der U 23 verteidigen. Auch ein Schwarzenberger mischt querfeldein wieder mit.

Das Jahr ist noch jung, doch der Wettkampfkalender der Geländeradfahrer hält schon den ersten Meilenstein bereit: Hannes Degenkolb aus Bernsbach und Lennart Lein aus Schwarzenberg gehen dieses Wochenende bei der deutschen Meisterschaft im Cyclo-Cross, also im Querfeldein-Modus, an den Start. Dabei steht für Degenkolb in Radevormwald in...