Duo darf sogar EM-Hoffnungen hegen

Zweimal Gold und viermal Bronze: Eine durchaus stolze Ausbeute haben die Sportakrobaten des SAV Grünhain-Schwarzenberg in Dresden erzielt. Für das einzige Herrenpaar gibt es rosige Aussichten.

Sechs Medaillen haben die Sportakrobaten des SAV Grünhain-Schwarzenberg an der Elbe in ihre Stiefel gepackt. Beim nunmehr 30. Nikolausturnier waren neun Formationen aus dem Erzgebirge am Start und überzeugten mit ihren Übungen nicht nur die eigenen Trainer und Fans.