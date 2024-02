Duo hat Edelmetall im Visier

Leichtathletik: Trio vertritt LV 90 bei DM in Leipzig

Ein Trio wird den LV 90 Erzgebirge von Freitag bis Sonntag bei den 71. Deutschen Hallenmeisterschaften vertreten. Bereits am Freitagabend treten ab 18 Uhr die Kugelstoßerinnen Katharina Maisch und Jolina Lange in der Leipziger Quarterback-Arena in den Ring, eine Stunde später beginnt die gleiche Disziplin für Steven Richter.