Duo schnürt Viererpack

Gleich zwei Spielern gelang am Wochenende das Kunststück, vier Treffer in einer Partie zu erzielen. So führte der Zöblitzer George-Andrei Bacioiu seinen VfB (Kreisliga Ost) gegen Gelenau mit drei Treffern in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße und legte im zweiten Abschnitt noch das zwischenzeitliche 6:1 beim 7:1-Kantersieg...