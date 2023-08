Edelweißlauf: Teilnehmerrekord bei Jubiläumsveranstaltung

311 Starter, so viele wie noch nie, haben in Schwarzenberg den Edelweißlauf bestritten. Dabei gerieten alle in einen Tunnel.

Strahlender Sonnenschein, sommerliche Hitze und ein Teilnehmerrekord - der Läuferbund Schwarzenberg zieht für den 10. Schwarzenberger Edelweißlauf, der am Sonntag auf bewährter Runde durch die Innenstadt führte, ein positives Resümee. Vereinschef Steffen Großer freut sich: "Wir sind rundum zufrieden. Wir bewegen uns mit dem Edelweißlauf...