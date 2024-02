EHV Aue: Abstiegskampf pur im Erzgebirge - aber nur einer kämpft

Die Zweitliga-Handballer aus Aue stecken in der Krise. Die Wende will nicht gelingen. Sprachlos macht der Heimauftritt am Sonntag. Trainer und Vereinsführung nehmen die Spieler in die Pflicht.

Nur eineinhalb Minuten hat der TSV Bayer Dormagen am Sonntag gebraucht, um dem EHV Aue im Abstiegskampf den Zahn zu ziehen. Das 15:15 durch Sebastian Paraschiv nach genau 28 Minuten und 25 Sekunden ließ die knapp 1700 Zuschauer in der Lößnitzer Erzgebirgshalle noch jubeln. Doch dann folgten jene eineinhalb Minuten, die ein Debakel einläuten...