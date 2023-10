EHV Aue mit fünfter Niederlage im fünften Spiel - Coach Stephan Just: "Das war in allen Belangen zu wenig"

Zwischen Katerstimmung und Katzenjammer: So ungefähr dürfte sich die aktuelle Lage bei Handball-Zweitligist EHV Aue anfühlen. Das Team erlebte in Dormagen ein Debakel. Die technischen Fehler waren dabei laut Trainer Stephan Just noch nicht einmal das größte Manko.

An den 27. Mai 2022 erinnert sich Sebastian Paraschiv noch gut. "Nach dem Spiel war es sehr still in unserer Kabine." Die 21:28-Niederlage beim TSV Bayer Dormagen besiegelte damals den Abstieg des EHV Aue aus der 2. Handball-Bundesliga. Nur der Kapitän der Erzgebirger, Kevin Roch, raffte sich auf und richtete laut Paraschiv sofort eine klare... An den 27. Mai 2022 erinnert sich Sebastian Paraschiv noch gut. "Nach dem Spiel war es sehr still in unserer Kabine." Die 21:28-Niederlage beim TSV Bayer Dormagen besiegelte damals den Abstieg des EHV Aue aus der 2. Handball-Bundesliga. Nur der Kapitän der Erzgebirger, Kevin Roch, raffte sich auf und richtete laut Paraschiv sofort eine klare...