EHV Aue: Neuzugang fühlt sich im Erzgebirge pudelwohl

Hinter Marko Vignjevic liegt eine lange Leidenszeit. Nach Kreuzbandriss in Minden aussortiert, will der Serbe das Vertrauen in ihn mit Leistung zurückzahlen. Die aktuelle Lage nagt aber auch an ihm.

Das Knie. Ein Scherbenhaufen. Marko Vignjevic zeigt auf sein linkes Bein. Kreuz und quer verlaufen die Narben und verweisen darauf, dass dort nicht mehr viel im Originalzustand ist. Meniskus, Kreuzband: Alles war durch. „Da ist jetzt was anderes drin. Von einem Mann, den ich nicht kenne", sagt er und setzt ein schelmisches Lächeln auf.