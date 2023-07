EHV Aue: Spielplan bis Dezember fix

Der Spielplan für die Hinrunde der 2. Handball-Bundesliga steht. Demnach startet der EHV Aue am 1. September ab 19 Uhr bei der HSG Nordhorn-Lingen in die neue Saison - und trifft zum Auftakt an jenem Freitagabend auf einen alten Bekannten: So wechselte Rechtsaußen Maximilian Lux im Sommer nach Niedersachsen. Die erste Heimpartie...