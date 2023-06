EHV Aue startet Dauerkartenverkauf

Die Handballer des EHV Aue sind wieder zweitklassig. Nach dem sofortigen Wiederaufstieg in die zweithöchste Liga der Nation laufen die Vorbereitungen auf den Saisonstart in "gewohnten Gefilden" auf Hochtouren. Dazu gehört auch der Dauerkartenverkauf, der diesen Dienstag startet. Von 14 bis 17 Uhr können sich Fans ihr Ticket an der...