EHV Aue testet gegen Leipzig II

Vielleicht ist der vierte Anlauf von Erfolg gekrönt: Im Zuge der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Handball-Bundesliga absolviert der EHV Aue diesen Mittwochabend sein Testspiel Nummer 4. Nach zuletzt drei Niederlagen soll ab 18 Uhr der erste Sieg her. Zu Gast in der Lößnitzer Erzgebirgshalle ist die zweite Mannschaft...