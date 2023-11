EHV Aue: Trauerspiel lässt Fans verstummen

1600 Zuschauer und kaum etwas zu hören in der Lößnitzer Erzgebirgshalle: Der desolate Auftritt von Handball-Zweitligist EHV Aue gegen Mit-Aufsteiger Vinnhorst ließ das Publikum sprachlos zurück.

Die letzten Minuten hat es Edelfan Dirk Haase nicht mehr an seinem Platz gehalten. Der Cheftrommler des EHV Aue stellte die Arbeit an der Pauke ein und begab sich direkt an den Spielfeldrand. Von da aus verfolgte er fassungslos die Schlussphase einer Zweitliga-Partie, wie sie in der Lößnitzer Erzgebirgshalle sicher keiner der 1600 Zuschauer...