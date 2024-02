Eibenstocker planen den Saisonauftakt

Mit der 33. Auflage ihres Hallenturniers im Freizeitfußball starten die Mitglieder des ESV 90 Eibenstock Ende dieser Woche in die neue Saison. Kommenden Sonnabend ab 9 Uhr rollt dabei in der Auersberghalle der Bergstadt wieder der Ball. Übrigens: Dieses Turnier gehört zu den ältesten seiner Art in der Region. Bis jetzt haben...