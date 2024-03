Einige Mannschaften müssen vorzeitig ran

Während die meisten Fußballteams der Region die letzte Phase der Winterpause für Testspiele nutzen, geht es für einige Mannschaften am Sonntag schon wieder um Punkte. Neben drei Partien in der Kreisliga Ost sind auch in der Erzgebirgsliga zwei Nachholspiele angesetzt, wobei in beiden Fällen Lokalvertreter auswärts ran müssen....