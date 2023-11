Elektroniker: Weiße Weste wahren

Der Wiederaufstieg in die Oberliga ist das erklärte Ziel der Tischtennisspieler des TSV Elektronik Gornsdorf in dieser Saison. Damit sieht es bislang gut aus - nach drei Partien weisen die Erzgebirger noch eine blütenweiße Weste auf. An diesem Samstag stehen nun zwei Erzgebirgsderbys auf dem Plan. Dabei gastiert um 12.30 Uhr...