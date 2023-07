Elfjähriger fordert Weltelite heraus

Als einer von drei Fahrradtrialern des MSC Thalheim geht Kurt Kreher am Wochenende bei den Weltjugendspielen an den Start. In Spanien will er das schaffen, was ihm im vergangenen Jahr noch versagt geblieben war.

So langsam steigt die Spannung, die Aufregung hält sich jedoch in Grenzen. Noch. Aber die Vorfreude auf den Saisonhöhepunkt ist längst da. Am Freitag beginnen in Vitoria-Gasteiz im Baskenland - dort wo kürzlich die 2. Etappe der Tour de France startete - die diesjährigen Weltjugendspiele der Fahrradtrialer. Erst die... So langsam steigt die Spannung, die Aufregung hält sich jedoch in Grenzen. Noch. Aber die Vorfreude auf den Saisonhöhepunkt ist längst da. Am Freitag beginnen in Vitoria-Gasteiz im Baskenland - dort wo kürzlich die 2. Etappe der Tour de France startete - die diesjährigen Weltjugendspiele der Fahrradtrialer. Erst die...