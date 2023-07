Entscheidung im Titelkampf fällt mit Verspätung

Offiziell ist die diesjährige Freiluftsaison des sächsischen Tennisverbandes Geschichte. Entsprechend den ursprünglichen Ansetzungen sind alle Partien absolviert. Doch wer in den Ergebnislisten ganz genau nachschaut, der findet noch ein offenes Kästchen. In der AK-50-Bezirksklasse Chemnitz wird eine Partie erst am 20. August...