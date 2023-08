Erste Bewährungsprobe mit Bravour gemeistert

Handball: B-Juniorinnen des HSV 1956 Marienberg schrammen beim Halle-Saale-Cup knapp am Turniersieg vorbei

Mitten in der Vorbereitung befinden sich die B-Jugend-Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg, die auch kommende Saison wieder in der Oberliga und der Sachsenliga auf Torejagd gehen werden. Standen zunächst die konditionellen Grundlagen im Fokus, so geht es nun um den spielerischen Feinschliff. Der vom SV Union Halle Neustadt...