Erstes Heimspiel endet mit einem Sieg

Die Handballer des HC Annaberg-Buchholz haben gegen Chemnitz gewonnen. Dabei war eine Portion Glück im Spiel.

Als glückliche Gewinner sind die Handballer des HC Annaberg-Buchholz nach der Partie gegen den HSC Chemnitz vom Parkett gegangen. In der Silberlandhalle bezwangen sie in einem Nachholspiel die Bezirksstädter 34:28 (16:16) und nehmen dadurch in der Bezirksklasse zunächst Rang 3 ein.