Erstes Heimspiel nach erfolgreichem Auftakt

Nachdem die Handballerinnen des HC Annaberg-Buchholz beim TSV Lichtentanne siegreich in die Bezirksklasse gestartet sind, dürfen sie am Sonntag das erste Mal Heimrecht genießen. Gegnerinnen werden ab 15 Uhr die Damen der SG Raschau-Beierfeld II sein, die mit einem hohen 38:28-Heimsieg gegen Rotation Weißenborn II in die Saison...