Erstklassiger Kampf ohne Ertrag: Handballer des EHV Aue verpassen Überraschung gegen Top-Favorit Potsdam

Mit 30:32 hat Handball-Zweitligist EHV Aue am Freitagabend gegen den 1. VfL Potsdam verloren. Noch acht Minuten vor Schluss war alles drin. Und auch ein neues Gesicht präsentierte sich stark.

Wie verdaut man so eine Niederlage? Durchweg enttäuschte und fragende Blicke haben die Gesichter der Auer Spieler am Freitagabend nach dem Abpfiff geprägt. 30:32 (14:15) hieß es am Ende gegen den haushohen Favoriten in Gestalt des 1. VfL Potsdam um Handball-Größe Bob Hanning, der den Gastgebern in der Lößnitzer Erzgebirgshalle Respekt...