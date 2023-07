Erzgebirger knacken Normen

Bei Testwettkämpfen vor den Deutschen Meisterschaften der Nachwuchsklassen U 20 und U 18 in in Rostock haben Leichtathleten des LV 90 Erzgebirge für sehr gute Resultate gesorgt, wobei es mehr um gute Weiten und DM-Normen als die Platzierungen ging. In der U 20 ließ Michel Gröper in Rochlitz den Diskus rund vier Meter (51,02...