Erzgebirger punkten im Harz

Phil Claußnitzer aus Deutschneudorf, Collin Langer aus Neuhausen und Linn Vogel aus Neukirchen sind allesamt beim 4. Lauf zum ADAC Minibike-Cup auf dem Harz-Ring bei Aschersleben in Sachsen-Anhalt in die Punkteränge gerast. Am erfolgreichsten agierte dabei zunächst Claußnitzer mit Podestplatz 3 im ersten Rennen der Klasse...