Erzgebirgsligisten allesamt auswärts

In der Erzgebirgsliga der Fußballer kämpft der FV Königswalde (5./12) am Sonntag beim FSV Motor Marienberg II (4./13) darum, den Anschluss zur Spitze zu halten. Es ist eine Begegnung zweier Tabellennachbarn. "Marienberg ist eine Wundertüte in Bezug auf die Aufstellung", so FV-Trainer Thomas Roscher. Da die FSV-Erste bereits am...