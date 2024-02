Erzgebirgspokal: Anmeldung beginnt

Zwei Wochen früher als üblich richten die Volleyballer der SG Mauersberg in diesem Jahr den Erzgebirgspokal aus. "Weil die Sommerferien so früh beginnen, steigt die Veranstaltung diesmal bereits vom 14 bis 16. Juni", sagt Organisationsleiter Michael Ehrig über das größte Freiluftturnier dieser Art in der Region. Diesmal sollen...