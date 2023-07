ESV-Damen in erstem Test souverän

Auf dem Sportplatz in Geyer haben die Landesklasse-Fußballerinnen von Eintracht Thum-Herold am Samstagnachmittag einen von weither angereisten Gegner zum ersten Testspiel empfangen. So standen sich die Erzgebirgerinnen und der bayerische TSV Flossenbürg gegenüber - mit dem glücklicheren Ende für den ESV. Noch vor der Pause...