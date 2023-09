ESV-Damen überzeugen im Heimspiel

Fußball, Landespokal: Ticket für Runde 2 gelöst

Für die Fußballerinnen des ESV Eintracht Thum-Herold ruft das Achtelfinale im Sachsenpokal. Mit 5:0 haben sich die Erzgebirgerinnen am Sonntag gegen den Thonberger SC durchgesetzt und dabei bis zur letzten Minute so gut wie nichts anbrennen lassen. "Thonberg hatte, glaube ich, in der zweiten Halbzeit eine Chance. Ansonsten hatte...