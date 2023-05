Etappenfahrt endet auf Platz 6

Das Nachwuchstalent Moritz Kretschy hat mit dem Nationalteam nach überstandener Krankheit eine schwere internationale Radrundfahrt in der Altersklasse U 23 erfolgreich beendet. Die Auftaktetappe, ein Mannschaftszeitfahren im ungarischen Budapest, endete für Deutschland auf Rang 3. Es folgten bergige Etappen in der Slowakei und in...