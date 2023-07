Ex-Oelsnitzer wird Co beim FCS

Der FC Stollberg hat sich im Vorfeld der neuen Saison an der Seitenlinie verstärkt. Jan Heuschkel (Foto) wird beim Landesklasse-Aufsteiger künftig als Co-Trainer und rechte Hand von Chefcoach Rico Knopf arbeiten. Der 32-Jährige war beim Erzgebirgsligisten Oelsnitzer FC in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Funktionen...